Следователи считают замминистра энергетики организатором хищения 600 млн

https://static.news.ru/photo/42fc518a-f364-11ea-a059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России считает, что заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов является организатором преступной схемы, с помощью которой были похищены более 600 млн рублей, выделенные Российскому энергетическому агентству Минэнерго России.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Согласно ему, обвинение в мошенничестве предъявлено самому Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

По данным СК, в 2014 году был заключён госконтракт по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. Его сумма составила более 600 млн рублей. В 2016 году после подписания актов выполненных работ эти средства были перечислены на счета IT-компании «Ланит». При этом, как уверены следователи, работы в полном объёме выполнены не были, а деньги похищены. Организатором этой преступной схемы следствие считает Тихонова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители защиты заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении более 600 млн рублей, связывают арест чиновника с попыткой дискредитации первых лиц ведомства.