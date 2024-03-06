Следователи нагрянули с проверкой на склад Wildberries в Екатеринбурге

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Военные следователи провели проверку на складе Wildberries в Екатеринбурге, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. Согласно данным агентства, 30 мигрантов из числа сотрудников поставят на воинский учет.

В ведомстве объяснили, что по результатам проверки на учет будут поставлены работники, получившие гражданство России. Как выяснило агентство, с конца ноября прошлого года в регионе на воинский учет поставили около 600 бывших иностранцев, более 180 из них заключили контракты с Министерством обороны.

В начале февраля 2024 года силовики провели крупные рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье. Проверки состоялись в Щелково и Балашихе в конце января. Отмечается, что сотрудники военкоматов и военные следователи искали тех, кто недавно получил российский паспорт, но не встал на воинский учет.

В январе более 160 иностранных граждан, проживающих в России на законных основаниях, после рейдов военных и полиции по проверке мигрантов в Свердловской области изъявили желание заключить контракты о прохождении военной службы с Минобороны. При этом 500 бывших мигрантов были поставлены на воинский учет.