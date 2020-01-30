https://static.news.ru/photo/aeee42ce-4331-11ea-a168-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Следственный комитет обратился к Басманному суду с просьбой арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО столицы, которые были задержаны по делу журналиста Ивана Голунова.

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Всех задержанных уволили из органов МВД в июне 2019-го, когда суд признал задержание Голунова незаконным.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко сообщила, что полицейские, которые подбросили наркотики корреспонденту «Медузы», сами незаконно покупали, хранили и перевозили эти запрещённые вещества.