Следователи продолжают обыски по делу замглавы МО РИА Новости: продолжаются обыски на связанных с делом Тимура Иванова адресах

Фото: Минобороны РФ

По нескольким адресам, которые связаны с уголовным делом замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, продолжаются обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Источник издания не уточнил точные места их проведения.

По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что задержанный кум Тимура Иванова Сергей Бородин владеет огромным пентхаусом в центре Москвы стоимостью около 600 млн рублей. По информации канала, общая площадь апартаментов составляет 600 квадратных метров. Канал выяснил, что бизнесмен успел приобрести апартаменты премиум-класса в ЖК «Кадашевские палаты» неподалеку от Третьяковской галереи, комплекс находится в реконструированном особняке XVIII века в стиле московского барокко.