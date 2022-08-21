СК допросит охранников и сотрудников ГИБДД с парковки с машиной Дугиной Baza: СК допросит охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся на парковке с машиной Дугиной

Фото: СК РФ

Сотрудники СК проведут допрос охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся на парковке с автомобилем политолога и дочери философа Александра Дугина Дарьи, погибшей накануне в результате подрыва транспортного средства. Как предает Telegram-канал Baza, автомобиль был оставлен на импровизированной огороженной VIP-площадке недалеко от места проведения фестиваля «Традиция».

Организаторы объяснили, что около храма благоверных святых князей Петра и Февронии оборудовали парковку, на которую пускали только по спискам. Во время фестиваля на этой площадке находились работники частного охранного предприятия, а также сотрудники ГИБДД. Расследование дела усложняется тем, что на парковке не было камер.

Организаторы также указали, что на фестивале появился человек, державший в руках «странный флаг». Однако, по словам очевидцев, охрана почти сразу вынудила его убрать необычный предмет.

Отмечается, что на фестивале не планировалось выступление Дугиной — только ее отца. Согласно программе, в 18 часов у него состоялась лекция «Традиции и история».

Накануне стало известно о гибели политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser в Одинцовском городском округе, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Ранее сотрудник правоохранительных органов сообщил, что целью покушения на Дарью Дугину была именно она, а не ее отец — философ Александр Дугин. Он уточнил, что взорванный внедорожник Toyota модели Land Cruiser принадлежал журналистке. Политолог Сергей Марков, напротив, считает, что целью был философ. По его словам, в автомобиль должен был сесть Дугин, однако за несколько минут до отъезда он принял другое решение.