Следователи назвали предварительные причины аварии в Норильске

https://static.news.ru/photo/908e6ef0-777c-11eb-b540-96000091f725_660.jpg Фото: krk.sledcom/vk.com

Следствие и техническая комиссия установили предварительные причины обрушения на обогатительной фабрике компании «Норникель», жертвами которого стали трое рабочих.

Инцидент произошёл в ночь на 20 февраля во время ремонта в дробильном цехе фабрики. Следователи полагают, что работы не были согласованы и проводились с нарушениями и без проектного согласования.

В итоге неправильное определение последовательности различных технологических операций, а также неверные инженерные решения, по предварительным данным, спровоцировали обрушение, — рассказал ТАСС источник, знакомый с ходом расследования.

Как писал NEWS.ru, в связи с аварией руководитель обогатительной фабрики Александр Цымбал отправлен под домашний арест. Ему инкриминируют деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц). В случае если вина Цымбала будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, директор предприятия знал об аварийном состоянии элементов здания дробильного цеха. Ещё несколько лет назад столичные специалисты дали соответствующее заключение и рекомендовали устранить выявленные дефекты и повреждения, однако мер по выполнению рекомендаций принято не было.