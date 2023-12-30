Следователи назвали мотив убийства отца Легойды СК: подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал из-за 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие предварительно установило, что подозреваемый в убийстве 90-летнего отца председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, забрал деньги и оставил тело у обочины дороги, сообщает ГСУСК РФ по Московской области. В ведомстве также отметили, что часть похищенных средств была найдена на квартире 25-летнего подозреваемого во время обыска.

Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково, — говорится в сообщении.

Ранее о задержании подозреваемого в убийстве Романа Легойды сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, это произошло в Подмосковье.

29 декабря в подмосковном Видном было обнаружено тело отца Владимира Легойды. По данным СМИ, смерть носит криминальный характер. Журналисты сообщили, что тело нашли в овраге возле дороги. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее стало известно, что в Якутии мужчина убил 27-летнего музыканта Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan. После преступления нападавший покончил с собой. Тело молодого мужчины нашли в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева утром 28 декабря. Его смерть наступила в результате ножевого ранения грудной клетки. Полицейские установили личность подозреваемого: им оказался отец друга жертвы.