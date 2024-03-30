Сотрудники Следственного комитета России допросили человека, ответственного за пожарную безопасность здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Согласно его информации, допрос прошел в рамках следственных действий в связи с терактом, произошедшим 22 марта.

Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в «Крокус сити холле», — заявил собеседник агентства.