Следователь раскрыл страшные детали дела скопинского маньяка

https://static.news.ru/photo/29394d30-7ffe-11eb-9708-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Криминальная Россия/YouTube

Скопинский маньяк Виктор Мохов якобы собирался убить двух девушек, которых продержал в подвале у себя четыре года. Об этом заявил следователь Дмитрий Плоткин.

Он их называл кроликами. Говорил: придёт время, и умрёте вы, я ваши тела закопаю, и ваши косточки никто не найдёт, — цитирует Плоткина телеканал «360».

Он показал журналистам записку, не вошедшую в материалы дела. В ней говорилось, что «стареющие животные — собаки, кошки — при общении с молодыми становятся тоже моложе, то же — с людьми».

Ранее освобождённый из колонии скопинский маньяк Мохов рассказал, как похитил девушек и запер в бункере на четыре года, а потом «переживал за них, понимая, что им больно». При этом он опроверг слова своих жертв о том, что увёз их в Скопин в бессознательном состоянии. Мохов сообщил, как в 2000 году встретил девушек, когда ехал из Рязани вместе с другом. В тот день они решили подвезти их.

Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней в качестве секс-рабынь.

Бункер для них Мохов вырыл под своим гаражом заранее. Если они отказывались ему подчиняться, он лишал девушек воды, света или еды, а также распылял слезоточивый газ. Одна из девочек дважды рожала от маньяка детей. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку, писал NEWS.ru.