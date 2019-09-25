https://static.news.ru/photo/8951ca92-dfa2-11e9-8522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователь Ярослав Заварзин, который занимался делом актёра Павла Устинова, принял решение уволиться из Тверского следственного отдела московского главка СК России.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Заварзин подал рапорт об отставке из-за того, что «устал быть крайним». Своему руководству он объяснил причину увольнения сложной обстановкой в Следственном комитете.

Ранее News.ru писал, что Тверской суд 16 сентября признал Павла Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки артистов, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Московский городской суд заменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении из-под ареста ходатайствовала и прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.