«Следователь» обокрал жителя Москвы по видеозвонку Мошенник убедил москвича перевести ему 240 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенник позвонил жителю Москвы по видеосвязи, представился сотрудником Следственного комитета России и обокрал пострадавшего на 240 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, «следователь» предложил потерпевшему посодействовать СК в поимке преступников, чтобы спасти свои сбережения.

Как пишет канал, в середине декабря 60-летнему москвичу позвонил якобы сотрудник службы безопасности Центробанка. Он предупредил, что банковский счет в опасности, деньги с него могут украсть.

После этого, для убедительности, мужчине позвонили по видео якобы из СКР. Злоумышленник надел форму следователя и сымитировал кабинет правоохранителя: на фоне висели флаг РФ и портрет президента страны Владимира Путина.

Пострадавшему предложили спасти сбережения и поймать преступников. Россиянин поверил, снял 150 тысяч рублей со своей карты и 50 тысяч с кредитной и перевел все средства на два счета, которые ему продиктовали аферисты. Через несколько дней москвич осознал, что попал в руки мошенников, и обратился в полицию.

Ранее мошенники убедили жительницу Омска прийти в отделение Сбербанка с ножом в руках. Преступники позвонили женщине и потребовали денег, но средств у нее не оказалось, тогда аферисты предложили 42-летней гражданке отправиться в банк, вооружившись ножом.