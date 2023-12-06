Следком завершил расследование по делу о слежке за журналистом Коцем

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает Следственный комитет России. Речь о подозреваемом в слежке за журналистом Александром Коцем. Следствием собрана достаточная доказательная база и материалы переданы в суд.

Завершено расследование уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста <...> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина с 4 по 7 ноября 2023 года наблюдал за жилищем членов семьи журналиста. Также под обманным предлогом он пытался получить от супруги корреспондента информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения за вознаграждение он передал подельнику через Telegram. Отмечается, что следственные органы изъяли видеозаписи, подтверждающие виновность подозреваемого.

28-летнего Леонида Гутарова задержали после того, как он приехал к квартире Коца и угрожал его супруге. Он требовал от женщины, чтобы она организовала ему встречу с военкором. Сам журналист тогда пояснил, что мужчина мог узнать его адрес из открытых источников. Он добавил, что находится в зоне СВО, и призвал напугавшего его супругу мужчину искать его там, а не дома.