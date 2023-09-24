Следком займется инцидентом со сломанной при перелете коляской паралимпийца

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по инциденту со сломанной сотрудниками авиакомпании коляской паралимпийца, летевшего из Москвы в Сочи. Как уточнили в пресс-службе ведомства, проверку будут проводить сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В СМИ сообщалось, что при перелете из Москвы в Сочи работниками авиакомпании была повреждена электроколяска одного из пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. По данному факту следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, паралимпиец Николай Руденко обвинил «Уральские авиалинии» в порче автоматизированной коляски. По словам 39-летнего спортсмена, он потерял возможность передвигаться самостоятельно, так как сотрудники компании не учли его просьбы при транспортировке коляски во время перелета.

Компания согласилась выплатить компенсацию для закупки новой коляски, но возник вопрос о сумме. Руденко заявил, что на закупку требуется 100 тысяч рублей. В компании затребовали подтверждающий эту сумму чек, но чека у спортсмена нет, поскольку средство индивидуальной мобильности было предоставлено Фондом социального страхования. Новую коляску он может получить от фонда только спустя пять лет.