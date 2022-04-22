Следком предъявил Кара-Мурзе обвинение по делу о дискредитации ВС России
Ксения Голуб
Ксения Голуб
19:08, 23 апреля 2022
Публицист и общественный деятель Владимир Кара-МурзаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Следственный комитет России предъявил обвинение оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (лицо, исполняющее функции иностранного агента) в дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ольга Михайлова. Ранее оппозиционер был задержан.
Кара-Мурзе предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ». Вину он не признал, — сказала она.
Накануне Басманный суд Москвы арестовал журналиста до 12 июня. В тот момент он был в статусе подозреваемого. Согласно законодательству, без предъявления обвинения под арестом публицисту можно было находиться в заключении 10 суток. Теперь же он пробудет там до конца назначенного срока.
Ранее Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Как сообщил его адвокат, это максимальная санкция за данное правонарушение. 11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома.