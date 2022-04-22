Следком предъявил Кара-Мурзе обвинение по делу о дискредитации ВС России

Следственный комитет России предъявил обвинение оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (лицо, исполняющее функции иностранного агента) в дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ольга Михайлова. Ранее оппозиционер был задержан.

Кара-Мурзе предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ». Вину он не признал, — сказала она.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал журналиста до 12 июня. В тот момент он был в статусе подозреваемого. Согласно законодательству, без предъявления обвинения под арестом публицисту можно было находиться в заключении 10 суток. Теперь же он пробудет там до конца назначенного срока.

Ранее Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Как сообщил его адвокат, это максимальная санкция за данное правонарушение. 11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома.