Следком предложил лишать гражданства РФ за все тяжкие преступления

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Следственный комитет России предлагает лишать приобретенного гражданства РФ за любые тяжкие и особо тяжкие преступления, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале ведомства. Подобная мера в данное время предусмотрена в отношении лиц, совершивших определенный перечень преступлений, например, изнасилование. При этом она не распространяется на тех, кто совершил убийство, за которое установлены более суровое наказание.

В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе «О гражданстве РФ», — указано в сообщении ведомства.

Предложение о закреплении соответствующей нормы в законодательство сделано в рамках межведомственной системной работы по противодействию преступности мигрантов. Следственный комитет России участвует в разработке профилактических мер в данной сфере.

Между тем, в Госдуме в окончательном, третьем чтении приняли закон о новых правилах выдворения мигрантов из России. Одна из поправок предполагает, что нарушителю могут заменить наказание на штраф или обязательные работы, если у него нет никакого гражданства. Новые правила также предполагают, что иностранные граждане могут обойтись штрафом от 40 до 50 тысяч рублей в том случае, если суд сочтет выдворение слишком строгим наказанием.