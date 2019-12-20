https://static.news.ru/photo/f298cf3e-233e-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России официально подтвердил личность стрелявшего в правоохранителей на Лубянке в Москве: это 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров. Инцидент произошёл 19 декабря 2019 года. Во время атаки злоумышленника ликвидировали силовики.

В ходе расследования установлена личность нападавшего. Это 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Её слова приводит сайт Следкома.

19 декабря на улице Большая Лубянка около здания ФСБ было совершено нападение. Вооружённый мужчина устроил стрельбу, но некоторое время спустя погиб в результате ответного огня. Также скончался один сотрудник ФСБ, пять человек, в том числе случайный прохожий, получили ранения.

По факту стрельбы в столице возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По предварительным данным, Минюров страдал рядом хронических заболеваний. У него диагностировались остеохондроз позвоночника, воспаление предстательной железы, артроз коленного сустава. Кроме того, он дважды обращался в медучреждения из-за травмы глазного яблока.

Ранее стало известно о мотивах предполагаемого стрелка. Как рассказала мать мужчины, он испытывал сильную неприязнь к кагэбэшникам, писал NEWS.ru.