Сладков высказался о переговорах с Украиной Военкор Сладков заявил, что Украина должна заплатить за СВО

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Сладков

Украина принесла много горя России, поэтому не о чем с ней вести переговоры, высказал мнение в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, Киев должен заплатить за все.

Нам украинцы столько бед принесли, стольких жизней лишили. О чем говорить? Пусть заплатят за это. За всех убитых ими русских детей Донбасса до СВО! И во время СВО. Русских убивали не в России? А какая разница. Какая нам разница, они от этого перестали быть русскими? Украинцы кричали «москоляку на гиляку» и приводили в исполнение, — заявил он.

Ранее Сладков написал что любая автономная Украина представляет для России опасность, даже нейтральная. По его словам, это русская земля и люди на ней должны выбирать — жизнь в России или «неприятный конец».

Так военкор отреагировал на слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что существование Украины смертельно опасно для ее жителей. По его словам, наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий.

Между тем в США высказались о перспективах переговоров о перемирии на Украине. Как заявил Госсекретарь страны Энтони Блинкен во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сейчас он не видит даже близкой перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии.