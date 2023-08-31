Сладков назвал Захарченко Фиделем Кастро Донбасса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Захарченко

Военкор Александр Сладков опубликовал в Telegram пост, посвященный Александру Захарченко, в котором сравнил первого главу Донецкой Народной Республики с кубинским революционером Фиделем Кастро. По его словам, образ Захарченко, как и Кастро, невозможен без военной формы.

Суть та же. И философия та же. Фидель всегда ходил в военной форме. И это единственный наряд, который Кастро действительно подходил. <...> Образа Захарченко без военной формы для меня не существует, — написал военкор.

Сладков добавил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже постоянно носит одежду цвета хаки с момента начала российской спецоперации. Однако ему, по мнению военкора, такой костюм не идет в отличие от Захарченко и Кастро.

Ранее сообщалось, что в Москве на одном из жилых домов появился мурал в честь Захарченко. По словам военкора Семена Пегова, таким образом столичные художники отдали дань чести первому главе ДНР.

Захарченко погиб пять лет назад в центре Донецка в результате взрыва у местного кафе «Сепар». В ДНР произошедшее назвали терактом. Ответственность за него возложили на украинские спецслужбы.

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о гибели Захарченко. Обвиняемыми, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят еще три человека. Это Артем Ена по статье о содействии террористической деятельности, Василий Чурилов — участие в террористическом сообществе и Александр Тимошенко — подготовка к шпионажу и шпионаж.