Сладков рассказал, зачем нужны учения РЭБ Военкор Сладков призвал проводить учения РЭБ для легкого их использования в бою

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Армии России необходимо проводить учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) ВС России, чтобы проще было использовать их в боевых условиях, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он добавил, что специалистов РЭБ не приглашают на военные учения, чтобы они своей техникой не создавали трудности, тогда как им самим явно не хватает практики.

Учения нам надо проводить реальные <...>. К РЭБ это тоже относится, — заявил Сладков.

Ранее сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты способны восстанавливать связь со спутником даже после попадания в поле действия средств радиоэлектронной борьбы. Как сообщил спикер воздушных сил страны Юрий Игнат, даже если не учитывать эту способность дронов ВС РФ, они по-прежнему остаются крайне сложной целью. По его словам, российские инженеры все чаще используют композитные материалы, которые и защищают беспилотники от подавления средствами РЭБ.

Сладков ранее заявил, что украинская армия также начала использовать «канализационные» дроны — беспилотники кустарного производства, собранные из фанеры и пластиковых канализационных труб. По словам журналиста, один такой БПЛА, подавленный системами РЭБ, оказался в распоряжении российских военных. Он был оснащен простейшей камерой для наведения на цель.