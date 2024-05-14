Сладков рассказал, ради чего Россия ведет СВО Военкор Сладков назвал спецоперацию РФ на Украине «войной за свободу»

Фото: МО РФ

Россия проводит специальную военную операцию на Украине ради свободы жить так, как хочет сама страна, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, новые территории не являются целью СВО.

Мы проводим специальную военную операцию, мы воюем за нашу свободу, кто еще не понял: за свободу быть россиянами, за свободу иметь свою историю, свое личное мнение, свою экономику, работающую на нас, а не на дядю на Западе, и свою родную землю, — подчеркнул журналист.

Он отметил, что Россия не пытается отгораживаться от Америки, Азии, Африки или Европы. По его словам, российский народ хочет жить вместе со всеми, но не намерен «быть папуасами», которые продают свое будущее «за бусы».

Ранее Александр Сладков назвал продвижение российских войск в Харьковской области возмездием за обстрелы Белгорода. Так, военнослужащие ВС РФ обращают украинских солдат в бегство и берут под контроль населенные пункты, откуда ВСУ обстреливали российскую территорию.

До этого СМИ сообщили, что Вооруженные силы России закрепляются на окраине Волчанска на территории Харьковской области. По данным журналистов, ВС РФ также расширяют зону контроля, бои идут в районе мясокомбината, активно работают российские авиация и артиллерия. В Минобороны соответствующую информацию не комментировали.