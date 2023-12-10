Сладков рассказал об успехах ВС России под Клещеевкой Сладков: ВС России отбили важнейший опорный пункт на высоте под Клещеевкой

Фото: МО РФ

Под Клещеевкой ВС России отбили опорный пункт «Остров» на высоте, сообщает военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, российская армия не кидает людей на штурм населенного пункта, а берет в охват, вынуждая врага уйти.

Мне нравится, как там действуют наши командиры и сами штурмовики. Никаких «мясных атак». Мы же отбили важнейший опорный пункт «Остров», на командной высоте, нависающей над Клещеевкой. И плотно там сидим, с каждым часом укрепляя наши позиции, — написал Сладков.

По его словам, ВСУ готовят 3-ю штурмовую бригаду для контрудара. Сладков считает, что это повлечет лишь увеличение потерь среди украинцев, со снарядами у них дела все хуже и хуже.

Telegram-канал «Иди и смотри» ранее сообщил, что ВС России полностью перехватили инициативу на Артемовском направлении. Отмечается, что российские силы перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта. По данным канала, удалось взять высоту в районе Клещеевки, а также существенно продвинуться на южном фланге. Для ВСУ ситуация тяжелая к северу от Артемовска. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.