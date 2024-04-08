Сладков рассказал о целях спецоперации на Украине Сладков: Одесса и Харьков должны стать российскими

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Побережье Черного моря, Одесса и Харьков должны отойти к России, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладов, говоря о том, как должна окончиться спецоперация. При этом, по его словам, нынешняя власть на Украине должна быть низложена.

Когда закончится СВО? Как должна выглядеть наша победа? Для меня главные черты победы давно определены: Черное море наше; Одесса и Харьков российские — остальная территория под протекторатом Москвы; нынешняя киевская власть низложена, ВСУ, СБУ, МВД и правительство бывшей Украины распущены, — написал Сладков.

Он добавил, что Украиной должен управляет Временный центр, далее — народные выборы главы страны и парламента. Кроме того, по мнению Сладкова, вдоль границ со странами НАТО должны быть построены российские военные базы.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию республики, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Позднее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель специальной военной операции по демилитаризации Украины выполнена. По его словам, ВСУ выживают лишь за счет поставок оружия НАТО.