Сладков рассказал, как поменялось отношение к СВО у российских бойцов Военкор Сладков: российские бойцы осознали, что воюют вдолгую

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Отношение российских военнослужащих к специальной военной операции на Украине изменилось, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, военные осознали, что воюют до победы и не важно, как долго продлится конфликт.

Вчера разговаривал с бойцами, которые на передовой уже больше года, и они сказали, что был период, когда морально было очень тяжело. Это длилось до начала лета, но когда пришло осознание того, что мы воюем до победы, вдолгую, да, это, в общем-то, сыграло определенную роль, произошел такой щелчок, переключение на другой режим, — объясняет журналист.

По его словам, понимание этого изменило самих солдат. Поменялось и отношение к военному делу. Он считает, что в данном случае сработала генетика.

Я думаю, что здесь просто наша генетика сработала российская. Мы же воины. Мы воины — это однозначно. Пахари и воины — трудно нас представить маркетантами или представителями другой профессии. Любого возьми с улицы — и через месяц он уже будет себя чувствовать в своей тарелке, я, может, преувеличиваю, но тем не менее, — говорит Сладков.

Также, по его словам, поменялось отношение генералов, которые стали чаще бывать на передовой, общаться с воинами и обращать внимание на их нужды.

Ранее Сладков рассказал, как кормят пленных военных ВСУ. По его словам, его в российских войсках так не кормили. Он добавил, что пленных много — их захватывают в боях, в засадах и «в ходе неграмотных действий командиров украинских». По его словам, пленные говорят о том, что воевать не хотят, мечтают попасть домой.