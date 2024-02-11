Сладков раскрыл детали работы снайперов в зоне СВО Сладков: одна снайперская пара за раз может уничтожить до пяти солдат противника

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Одна снайперская пара пятой бригады 1-го армейского корпуса за один выход может уничтожить до пяти солдат Вооруженных сил Украины, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что данный показатель зависит от того, насколько интенсивны боевые действия.

В некоторые цифры трудно верить, они потрясающе велики. Но если прикинуть, только одна снайперская пара 5-й бригады 1 АК за один выход может уничтожить до пяти солдат противника. Хотя нередки случаи, когда три дня и ни одного. Все зависит от интенсивности боевых действий. От дистанции до противника, — написал Сладков.

Военкор опубликовал видеозапись момента прицельной стрельбы снайпера 5-й бригады 1-го АК. Сладков отметил, что украинский военный был ликвидирован одним «щелчком». Он отметил, что снайперы, «если могут, бьют противника на выбор». По его словам, сначала атакуют командира, затем сапера, связиста, снайпера, пулеметчика и других.

Но остальные наши огневые средства тоже работают на уничтожение противника день и ночь. Выбираются групповые цели, поэтому результаты демилитаризации высокие, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что разведчики российской группировки «Юг» огнем из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» ликвидировали более десяти бойцов Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Кроме того, с помощью дрона был уничтожен американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.