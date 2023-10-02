Сладков порассуждал о ситуации в России после СВО Военкор Сладков: Россия будет сопротивляться последствиям СВО еще очень долго

Фото: МО РФ

Россия будет сопротивляться последствиям специальной военной операции (СВО) еще очень долго, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, после ее завершения в глазах российских военнослужащих будет растерянность, но это нормально, поскольку «мирная ситуация живет по другим законам».

Возьмите пехоту, которая балансирует между жизнью и смертью. И после того как наш верховный огласит об окончании СВО, а такое будет обязательно, мы будем видеть растерянность в их лицах: «что за мир такой, где не убивают», «что за мир такой, что здесь все гораздо жестче, чем в окопах, несмотря на смерть». Это нормально, мирная ситуация живет по другим законам, — пишет журналист.

Также Сладков привел в пример медиков. По его словам, график интенсивности операций в госпиталях будет сохраняться высоким. Более сложным будет и период реабилитации.

Даже если взять график интенсивности операций в госпиталях, то он будет сохраняться высоким, а то и подрастет даже после поступления раненых, потому что повторные операции более сложные, чем первые, более сложный период восстановления, реабилитации — это наша работа с ребятами, которые получили инвалидность, увечья <...>, все сложно будет. Но вы представьте себе, как меняется человек на войне, — отмечает военкор.

Сладков отмечает, что пока ВС РФ приближают победу, надо четко понимать, что «идет период большого напряжения». Это, по его словам, правильно и прогнозируемо.

Ранее сообщалось, что белорусские санатории в рамках Союзного государства могут начать принимать участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в России на данный момент нет возможности оказать санаторное лечение всем нуждающимся в нем.