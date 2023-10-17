Сладков поддержал уголовное наказание за нарушение контракта добровольца

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Наказание за невыполнение контракта добровольца необходимо ужесточить, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его мнению, нарушившие соглашение с Минобороны РФ должны нести ответственность вплоть до уголовной.

Я выступаю за более жесткую ответственность желающего подписать контракт перед Министерством обороны, перед Вооруженными силами, перед Родиной, более жесткую ответственность за невыполнение контракта вплоть до уголовной ответственности, финансовой ответственности — при невыполнении финансовой ответственности, опять же, уголовной. Все должно быть строго, — написал Сладков.

В то же время он добавил, что необходимо ввести полугодовые контракты добровольцев для участия в СВО. По мнению военкора, желающих подписать такие соглашения будет больше.

Человек должен знать тот рубеж, до которого он должен достойно дойти, выполнить все поставленные перед ним задачи, достигнуть своих целей: в заработке, в социальном росте, приобретении каких-либо льгот, но по-честному отдать долг Родине, — подчеркнул Сладков.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что с 1 января по 26 сентября 2023 года в ВС РФ приняли более 325 тысяч человек. Как он подчеркнул, подготовка боевого состава ведется на должном уровне.