Сладков ответил недовольным поездками звезд на Донбасс Сладков: не надо примитивно понимать поездки звезд «голой вечеринки» на Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал примитивной реакцию дончан на визиты звезд в ЛНР и ДНР после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он предложил считать Донбасс «прачечной для России».

Нет ребята, не надо воспринимать все так примитивно. Донбасс — это реально прачечная для всей России. Если не сказать чистилище для живых. Донбасс отмывает Россию от прозападной инфантильности, от пренебрежения к Родине и нашей истории, — считает Сладков.

Он уверен, что поездки селибрити на территорию проведения СВО всерьез изменят их глубинные политические убеждения. Они также научат звезд «любить Родину», уверен военкор.

В феврале общественники в Донецке выступили против приезда блогера Анастасии Ивлеевой в ДНР. Их видеообращение опубликовал военкор Андрей Руденко. Пожелавшей «отмыться» от позора после «голой» вечеринки ведущей посоветовали собирать чемодан и уезжать в Израиль. Ивлеевой напомнили, что ДНР — это «не прачечная», а в зоне СВО ее никто не ждет.

Певец Филипп Киркоров после «голой» вечеринки дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.