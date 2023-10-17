Сладков объяснил, почему в зоне СВО неспокойная обстановка Военкор Сладков: напряженность в зоне СВО связана с попытками ВСУ тянуть время

Фото: МО РФ

Напряженность в зоне проведения спецоперации объясняется попытками ВСУ тянуть время, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас российские войска постоянно отражают атаки противника, и это может продолжаться вплоть до холодов.

Операция продолжается, противник активничает, противник пытается продвигаться вперед, мы отражаем атаки <…>. Сколько это будет продолжаться? Знаете, одна из версий: противник тянет время. Кстати, не знаю, насколько это логично, но тем не менее до холодов, когда нам уже будет сложно идти вперед, — написал он.

Сладков добавил, что погода в зоне СВО портится и как только «польют дожди», начнется распутица. В таких условиях, как заметил журналист, будет сложно применять беспилотники.

Много задают вопросов, воюют ли наемники на стороне Украины. Я не знаю, как у них нормативно оформлены люди, воюющие за Украину: американцы, британцы, поляки, скандинавы, прибалты. Есть такие люди, которые воюют, — продолжил он.

В то же время он подчеркнул, что и на российской стороне есть иностранцы. Их официально набирают и оформляют через военкоматы.

Ранее Сладков призвал россиян снять «розовые очки» и не верить в то, что Украина ослабла. Он посоветовал им задуматься о том, что эта страна представляет собой оболочку военного потенциала Запада, который наполняет ее чем хочет.