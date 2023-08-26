Сладков объяснил, почему Украину не примут в НАТО Военкор Сладков: Украину не возьмут в НАТО, потому что она нищая и разоренная

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Украину не примут в состав НАТО, поскольку она разорена конфликтом и не имеет перспектив восстановления, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его мнению, Альянс будет просто использовать ВСУ в своих интересах в качестве наемной силы.

Военкор отметил, что с ВСУ американцы и их союзники «возятся» гораздо больше, чем некогда с афганской армией. В частности, украинских военных отправляют на базу в США для обучения управлению танками Abrams.

Так что это получается, берут Украину в НАТО? Я думаю, нет. Это же прокси-армия Северного альянса и, думаю, даже не одноразовая, — написал Сладков.

Он предположил, что в случае военного конфликта в Нигере некоторые подразделения ВСУ могут «снять со слабеющего домашнего фронта и отправить на защиту колониальных завоеваний Запада в Африке». То же самое может произойти в случае вооруженного противостояния Китая с Тайванем, думает Сладков.

Украина — разоренная и нищая страна с отсутствием экономики и перспектив какой-либо мощной восстановительной программы. Мужское население, силой переформатированное в армию, будет Западом и дальше использоваться, как наемная сила. Нищих в НАТО не берут. Зачем, их и так можно использовать, — заключил военкор.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что между Украиной и НАТО назревает конфликт из-за провала контрнаступления ВСУ. По его словам, Альянс и Киев перекладывают друг на друга вину за неудачи украинской армии на фронте и эта ситуация играет на руку ВС России.