Сладков обвинил США в войнах и разрушениях

Фото: Consolidated Hector Robertin/U.S._Army/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале заявил, что войны, цветные революции и разрушения происходят там, где присутствуют США. По его мнению, противостояние в Грузии в 2008 году произошло именно из-за Запада, так как Россия десятилетиями давала возможность договариваться.

Война там шла между Грузией и Южной Осетией? Шла. Когда прекратилась? Когда русские зашли. <...> Россия там — войны нет. Там, где нет США — нет войны, нет цветных революций, разрушений. Все просто, — написал Сладков.

Он добавил, что аналогичная ситуация развернулась на Украине, которая потеряла земли и теперь лишится государственности.

Ранее стало известно, что власти США планируют во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $200 млн. Киев получит противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет остановить конфликт между Россией и Украиной до своего возможного переизбрания на пост американского лидера. Бывший президент уточнил, что он сможет найти пути решения, которые устроят и Киев, и Москву. Экс-глава США также уверен, что знает, как остановить третью мировую войну и предотвратить глобальное боевое противостояние.