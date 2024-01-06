Сладков критически отозвался о статусе ветерана военной журналистики Сладков заявил, что никогда не примет статус ветерана военной журналистики

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Сладков

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале после круглого стола на выставке «Россия» заявил, что не примет статус ветерана военной журналистики, если такая категория появится. По словам военкора, для него это «сомнительная история».

Некоторые участники дискуссии говорили о статусе ветерана военной журналистики. Я сказал, что себя военным корреспондентом не считал и не считаю и статус ветерана военной журналистики никогда не приму. Для меня это мутная и сомнительная история. Статус ветерана боевых действий — другое дело, это государственная оценка. Дадут — приму. Не предоставят — ну и ладно, — высказался Сладков.

Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры начали разрабатывать статус ветерана военной журналистики весной 2023 года. Предполагается, что статус будет присваиваться журналистам, работающим в горячих точках и на новых территориях РФ.

Ранее правительство выделило 3,8 млрд рублей на предоставление гранта фонду «Защитники Отечества». Средства пойдут на комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших. Они получат поддержку при получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве. Инвалиды могут рассчитывать на средства реабилитации.