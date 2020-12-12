Слабый мороз в воскресенье пообещали синоптики москвичам

https://static.news.ru/photo/eb078b86-3cf9-11eb-9a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода и гололедица прогнозируются 13 декабря в столице и Московской области.

Днём температура воздуха составит -4...-6, возможен снег. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/c, сообщает Гидрометцентр.

Давление составит 757 мм ртутного столба. Стемнеет в столице в 15:56.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 13 декабря выдалось в 1888 году, тогда ударил 30-градусные морозы. В 1981 и 1999 годах в этот день в Москве было одинаково тепло, +5,5 градусов, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, в четверг, 17 декабря, в ряд регионов Центрального федерального округа (ЦФО) придёт ощутимое потепление, а в Приволжье установится аномально тёплая для этих чисел декабря погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.