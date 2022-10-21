Слабые места: что делать при отключении в городе света, воды или отопления О том, как выжить при недееспособности коммунальной инфраструктуры, — в материале NEWS.ru

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Современный городской житель плохо приспособлен к достаточно длительному существованию без городских коммунальных систем. Между тем для таких городов, как Донецк, такое уже реальность — например, подача питьевой воды в регионе прекратилась еще в марте и с тех пор появляется с перебоями. Аналогично — с электричеством. Между тем подобные происшествия возможны везде и периодически происходят в результате техногенных аварий, воздействия внешних сил. Как подготовиться к такой ситуации и что делать при её наступлении — в материале NEWS.ru.

Самый известный и экстремальный пример такого выживания — осада столицы Боснии и Герцеговины города Сараево югославского армией, которая началась 6 апреля 1992 года. Она продлилась до 1996 года и привела к тяжелым гуманитарным последствиям. Люди в осажденном городе остались под обстрелами без пищи и коммуникаций.

Мы научились готовить без еды, топить без электричества, где брать воду, когда в кране ее нет, — рассказывала BBC Злата Филипович, которая жила в Сараево во время осады.

Не только война приводит к таким последствиям. В 2005 году ураган «Катрина» — самый разрушительный во всей истории США — оставил без электричества 800 тысяч человек. В 2011 году мощное землетрясение в Японии не только повредило АЭС «Фукусима-1», но и оставило без воды больше миллиона домов. Поэтому, как считают опрошенные NEWS.ru эксперты, к возможным проблемам с коммуникациями лучше подготовиться заранее, вне зависимости от того, есть ли предпосылки для такого развития событий или нет.

В первую очередь специалисты по выживанию советуют собрать информацию о произошедшем. В рекомендациях МЧС по действиям в условиях чрезвычайной ситуации говорится, что при возникновении ЧС порядок действий и основные рекомендации будут доводиться до жителей по радио и телевидению, а также через уличные громкоговорители.

При отключении электричества телевидение может не работать, а громкоговорителей рядом с домом может не быть. Поэтому руководитель академии выживания Дмитрий Колесников рекомендует хранить дома обычный радиоприемник и батарейки к нему: именно радио позволит узнать актуальную информацию, если другие средства связи недоступны.

Если что-то случилось, нужно понять, что случилось, насколько это длительно. Мы не паникуем, не начинаем баррикадировать дверь, для начала нужно разобраться в ситуации. Если отключили телевидение, интернет и так далее, радио будет работать практически при любых раскладах, — объясняет он.

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Он отметил, что также действенным вариантом будет простой разговор с соседями или людьми на улице. Например, перебои в работе электричества могут касаться только одного дома, проблема даже может быть в банальном срабатывании предохранителя, говорится в инструкции МЧС. Если проблема с сетью массовая, в ведомстве советуют обращаться по телефонам горячей линии или в органы местной власти за инструкцией по дальнейшим действиям. В случае отключения электричества в МЧС рекомендуют отключить все приборы от сети и оставить включенной одну лампу — чтобы понять, когда свет снова дадут.

Если пропадает вода, МЧС рекомендует использовать для питья и приготовления пищи покупную воду, а от использования воды из открытых источников воздержаться. Если приходится пользоваться и ее, то её следует кипятить или использовать метод «вымораживания»: поставить ёмкость с водой в морозилку, после её замерзания наполовину снять верхнюю корку льда и растопить ее. После этого можно использовать полученную воду.

В любом случае и МЧС, и эксперты советуют заранее подготовиться к возможным перебоям: аварии, как правило, происходят неожиданно. Чтобы в нормальном режиме просуществовать при отключении городских коммуникаций, нужно обеспечить запасы, которые заменят их на первое время. Специалисты рекомендуют рассчитывать запасы на три — пять дней: к этому моменту ситуация должна проясниться.

Три дня достаточно, чтобы понять, что произошло и что делать дальше, — считает Колесников.

По его словам, на всякий случай любому жителю мегаполиса следует иметь небольшой генератор и запас бензина, который следует обновлять раз в три-четыре месяца. В МЧС при этом обращают внимание на опасность использования генератора в закрытом помещении: устройство выделяет угарный газ, незаметный для глаза и обоняния человека.

Также следует хранить дома запас еды и воды, рассчитанный на несколько дней. По словам Колесникова, воду следует хранить из расчета 1,5–2 литра на человека в сутки, которых достаточно для выживания, а для питания на трое суток одному человеку может хватить одного армейского рациона питания.

При этом инструктор по выживанию Михаил Макеев для комфортного пребывания рекомендует заготавливать воду из расчета пять литров в сутки на человека, чтобы обеспечить приготовление пищи и питье, а также на другие хозяйственные нужды. Также он посоветовал хранить дома газовую горелку и баллоны для нее.

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Для запасов еды он порекомендовал вести таблицу со всеми продуктами и их сроками годности, чтобы при истечении срока годности можно было в нормальном режиме съесть их и купить новые.

Моя общая рекомендация: чтобы подготовиться к такой ситуации, делается тест. На три дня человек закрывается дома, набирает себе дел и перестает пользоваться водоснабжением, газом, электричеством, перекрывает отопление. В процессе этого теста у человека проявятся все слабые места, которые есть, становится понятно, чего в квартире не хватает, — добавил он.

При отключении отопления в холодную погоду Макеев советует собрать теплые вещи, а также утеплить одну из комнат в квартире. Для этого одеялами нужно завесить окна и стены, граничащие с улицей. В комнате можно поставить палатку.

Похожий совет дает Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии: в 2021 году к общенациональному Дню защиты от катастроф ведомство подготовило ролик о поведении во время блэкаута. В нем жителям рекомендуют заклеить окна фольгой, собраться нескольким людям в одном помещении и зажечь свечи.

Дмитрий Колесников советует также собрать и хранить «тревожный чемоданчик». В нем, по его словам, должны быть нотариально заверенные копии документов на имущество, небольшая сумма наличными, украшения из драгоценных металлов, радиоприемник, кнопочный телефон, аптечка и антисептик.

Похожие рекомендации дает МЧС. В своей памятке ведомство советует, помимо рекомендуемых Колесниковым предметов, положить в «чемоданчик» одежду, нитки с иголками, запас еды и воды, фонарик, спички, посуду и средства гигиены.