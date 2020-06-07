Скворцова: во время пандемии удалось избежать нехватки донорской крови

https://static.news.ru/photo/6a2a7a4a-a984-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России удалось избежать нехватки донорской крови и её компонентов во время пандемии COVID-19, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В настоящий непростой период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря усилиям учреждений Службы крови удалось избежать нехватки донорской крови и ее компонентов, — говорится в сообщении ФМБА.

По словам Скворцовой, число доноров снизилось менее чем на 1%. Учреждения Службы крови были готовы к такой ситуации. Сейчас Россия является одним из мировых лидеров по заготовке крови. В прошлом году 1,3 млн жителей стали донорами крови и её компонентов, передаёт РИА Новости.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы запустили акцию «Хочупомочь», в рамках которой донорам плазмы для заражённых коронавирусом оплачивается поездка на такси до пункта сдачи крови и обратно. Вице-мэр столицы Анастасия Ракова пояснила, что желающие стать участниками акции должны сообщить о себе на горячую линию. Бесплатные поездки станут доступны после проверки, действительно ли обратившийся переболел COVID-19, и уточнения его данных.