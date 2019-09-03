Продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 лет. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Как отметила министр, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. По словам Скворцовой, для того, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний.
Как писал News.ru, Всемирная организация здравоохранения назвала страны с самой высокой продолжительностью жизни. Список возглавили Япония, Австралия и Испания. Россия в этом рейтинге находится на 12-м месте.