https://static.news.ru/photo/849ff984-cec1-11e9-a14f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 лет. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Как отметила министр, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. По словам Скворцовой, для того, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний.

Как писал News.ru, Всемирная организация здравоохранения назвала страны с самой высокой продолжительностью жизни. Список возглавили Япония, Австралия и Испания. Россия в этом рейтинге находится на 12-м месте.