Скворцова рассказала о принципе действия вакцины ФМБА против COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5963152-4aaa-11eb-9731-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФМБА России/facebook.com

Вакцина, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) от коронавируса нового типа, преимущественно будет влиять на клеточный иммунитет, рассказала руководитель ведомства ФМБА Вероника Скворцова.

Во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным она заявила, что ФМБА создало и запатентовало два уникальных препарата для лечения COVID-19, пишет РИА Новости. По её словам, технологии не имеют аналогов в мире.

Мы пытаемся создать вакцину, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием на антителообразование, но этот эффект не является превалирующим, — рассказала глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 24».

Скворцова также отметила, что летальность от COVID-19 на территориях, за которые отвечает ФМБА, является одной из наиболее низких. По её словам, этого удалось добиться в результате целого комплекса противоэпидемических мероприятий, основой которых стало максимально раннее и полное выявление инфицированных.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за время пандемии в России от COVID-19 скончался 70 921 человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент в стране зафиксировано 56 426 летальных случаев. Однако, по словам Голиковой, их реальное число не только превышает 70 тысяч, но также большое количество смертей учитывается как те, на которые коронавирусная инфекция повлияла.