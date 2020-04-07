Скворцова назвала даты пика эпидемии коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/25baef12-7959-11ea-b6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ожидают приближения пика заболеваемости коронавирусом. Как заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, выхода на «плато» осталось ждать не более 10–14 дней.

По её словам, только по истечении этого срока эпидемия пойдёт на спад. Такие данные были получены группами прогнозирования, куда входят лучшие в стране математики и биологи. При этом она подчеркнула, что спад займёт примерно столько же времени, как и начальный период развития инфекции. На пике заболеваемости Россия будет находиться примерно до первой декады — середины июня, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии. «На следующей неделе регистрируем тест-систему, её сделал „Вектор“, она определяет антитела», — заявила 5 апреля главный санитарный врач страны Анна Попова.