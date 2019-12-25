https://static.news.ru/photo/b8784c8c-2715-11ea-8bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в разговоре с журналистами дала несколько советов по тому, как отпраздновать Новый год так, чтобы утром 1 января не страдать от головной боли.

Глава ведомства подчеркнула, что состояние похмелья может омрачить впечатление от радостного события, которое нужно встречать вместе с родными и близкими. Радость от Нового года, говорит Скворцова, испытают люди, чей организм не загружен «токсическими эффектами». Министр здравоохранения имеет в виду «алкоголь и не только».

На Новый год нужно правильно и умеренно питаться. Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Лучше проводить больше времени на улице, с детьми. Тем более что в городах будет проводиться много праздничных увеселительных программ, — приводит слова Скворцовой Telegram-канал Life shot.

Министр также пожелала россиянам во время новогодних выходных дней как можно больше заниматься активной деятельностью, а не сидеть всё время за столом.

Как ранее писал NEWS.ru, главный диетолог Минздрава РФ, директор Института питания Виктор Тутельян рекомендует в новогоднюю ночь есть побольше зелёных салатов, пить меньше алкоголя и соблюдать умеренность.