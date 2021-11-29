Скворцова рассказала, что испытала препарат от коронавируса «Мир-19»
Глава ФМБА Скворцова заявила, что лично испытала препарат от коронавируса «Мир-19»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:34, 30 ноября 2021
Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что испытала на себе препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19». Его следует вдыхать в течение 10 минут, пояснила она в эфире телеканала «Россия 24».
Да, я пробовала. Я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники, — подчеркнула Скворцова.
Она добавила, что лекарство имеет сладковатый вкус. Если подышать им после контакта с заболевшим, резко упадёт вирусная нагрузка на организм.
В настоящее время проходит вторая фаза клинических исследований препарата. Соответствующий отчёт подан в Минздрав РФ, в ФМБА ожидают завершения процедуры регистрации.
Ранее стало известно, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет эффективен и против «омикрон»-штамма, заявила Вероника Скворцова. Это не вакцина, а ингаляционное лекарство от инфекции, у которого нет побочных эффектов, уточнила глава агентства. Разработчики характеризуют «Мир-19» как антидот против вируса, его действие основано на механизме интерференции РНК.