Скворцова рассказала, что испытала препарат от коронавируса «Мир-19»

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что испытала на себе препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19». Его следует вдыхать в течение 10 минут, пояснила она в эфире телеканала «Россия 24».

Да, я пробовала. Я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники, — подчеркнула Скворцова.

Она добавила, что лекарство имеет сладковатый вкус. Если подышать им после контакта с заболевшим, резко упадёт вирусная нагрузка на организм.

В настоящее время проходит вторая фаза клинических исследований препарата. Соответствующий отчёт подан в Минздрав РФ, в ФМБА ожидают завершения процедуры регистрации.

Ранее стало известно, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет эффективен и против «омикрон»-штамма, заявила Вероника Скворцова. Это не вакцина, а ингаляционное лекарство от инфекции, у которого нет побочных эффектов, уточнила глава агентства. Разработчики характеризуют «Мир-19» как антидот против вируса, его действие основано на механизме интерференции РНК.