https://static.news.ru/photo/cfe3f8a4-cfa8-11e9-9ba1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Данную идею необходимо всесторонне обсудить, но в будущем введение четырёхдневки не исключено. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет, — цитирует Скворцову РИА Новости.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе Восточного экономического форума отметил, что для введения в России четырёхдневной рабочей недели может понадобиться от 40 до 50 лет, писал News.ru.