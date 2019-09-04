Фото: Сергей Булкин/News.ru

Данную идею необходимо всесторонне обсудить, но в будущем введение четырёхдневки не исключено. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет, — цитирует Скворцову РИА Новости.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе Восточного экономического форума отметил, что для введения в России четырёхдневной рабочей недели может понадобиться от 40 до 50 лет, писал News.ru.

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