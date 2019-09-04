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Глава Сбербанка Герман Греф представил результаты опроса Фонда Общественное Мнение (ФОМ) и Высшей школы экономики (ВШЭ), по данным которого 51% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов.

Греф заявил об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Также 32% учащихся заявляют, что в программе отсутствуют предметы, полезные для их будущей профессии. Качество российского школьного образования...