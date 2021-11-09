Скворцова заявила о завершении второй фазы клинических испытаний «МиР-19»

Препарат для лечения коронавируса «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Её слова приводит ТАСС.

Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 «Мир-19», который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований, — сказала она.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции. Он предполагает ингаляционное или интраназальное введение. По словам Скворцовой, препарат абсолютно безопасен для организма. Его воздействие на вирус заключается в прекращении его репликации и предотвращении самых тяжёлых форм развития коронавируса.

Ранее Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства России подал заявку на регистрацию препарата от коронавируса «Мир-19». Это следует из данных реестра Минздрава. Дата подачи заявки — 14 октября 2021 года.