Скважины для поиска пресной воды пробурят на дне Азовского моря в июле

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой должно начаться в июле. Об этом он рассказал журналистам в Севастополе, сообщает ТАСС.

Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть, — отметил чиновник.

Он добавил, что разведку пресной воды на море ведут два судна. Вопрос об объёмах запасов воды остаётся открытым, уточнил Хуснуллин.

Прежде он отмечал, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидирован. Этому способствовал запуск весной двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя.

Ранее стало известно, что в ходе рабочего визита на полуостров вице-премьер Марат Хуснуллин обсудил с руководством региона наиболее важные проблемы. В частности, стало известно, что съезды к морю с федеральной трассы «Таврида» в Крыму находятся в стадии проектирования. Предполагается, что они будут построены к концу 2023 года.