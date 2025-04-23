Скумбрия «Цитрусовый взрыв»! Превращаем рыбку в ресторанный шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скумбрия «Цитрусовый взрыв»! Превращаем рыбку в ресторанный шедевр. Этот рецепт перевернет ваше представление о рыбе! Нежное мясо скумбрии в дуэте с яркими цитрусами создает идеальный баланс вкусов.

Ингредиенты

1 крупная скумбрия

1 лимон

1 апельсин

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

½ ч. л. прованских трав

свежемолотый перец

петрушка/укроп

Приготовление

1. Рыбу очистить, сделать диагональные надрезы. Уложить в форму для запекания.

2. Половину лимона и половину апельсина нарезать полукольцами, уложить в брюшко и в надрезы сверху.

3. Смешать масло, соевый соус, мед, сок половины лимона и половины апельсина и травы, полить рыбу.

4. Запекать при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Совет: Подавайте с дольками лимона и зеленью — кислинка подчеркнет вкус! Идеально сочетается с молодым картофелем, картофельным пюре или рисом.

Ранее мы делились рецептом скумбрии под одеялом. Обалденная рыбка с овощами и сыром.