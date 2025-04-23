Скумбрия «Цитрусовый взрыв»! Превращаем рыбку в ресторанный шедевр. Этот рецепт перевернет ваше представление о рыбе! Нежное мясо скумбрии в дуэте с яркими цитрусами создает идеальный баланс вкусов.
Ингредиенты
- 1 крупная скумбрия
- 1 лимон
- 1 апельсин
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. меда
- 2 ст. л. соевого соуса
- ½ ч. л. прованских трав
- свежемолотый перец
- петрушка/укроп
Приготовление
1. Рыбу очистить, сделать диагональные надрезы. Уложить в форму для запекания.
2. Половину лимона и половину апельсина нарезать полукольцами, уложить в брюшко и в надрезы сверху.
3. Смешать масло, соевый соус, мед, сок половины лимона и половины апельсина и травы, полить рыбу.
4. Запекать при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.
Совет: Подавайте с дольками лимона и зеленью — кислинка подчеркнет вкус! Идеально сочетается с молодым картофелем, картофельным пюре или рисом.
Ранее мы делились рецептом скумбрии под одеялом. Обалденная рыбка с овощами и сыром.