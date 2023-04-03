Скульптуру Эрнста Неизвестного продали почти за 2 млн рублей

Фото: Антон Буценко/ТАСС

Оригинальная скульптура Эрнста Неизвестного «Кентавр указующий»

Скульптуру Эрнста Неизвестного «Кентавр указующий» продали почти за 2 млн рублей, сообщает «КП-Екатеринбург». На онлайн-аукционе также выставлялись работы Ильи Репина и Святослава Рериха.

Созданная в 1990-е годы полуметровая бронзовая скульптура «Кентавр указующий» была продана за 1 млн 888 тысяч рублей. Она является первой моделью памятника, установленного в Женеве рядом со зданием ООН. Всего тираж составил девять экземпляров.

Небольшая фигурка заняла на аукционе второе место по стоимости. Первое место среди проданных лотов занял «Этюд женской фигуры» («Этюд фигуры стоящей женщины») Ильи Репина, за него заплатили 2,24 млн рублей.

Эрнст Неизвестный является автором многих известных скульптур, в том числе статуэтки телевизионной премии ТЭФИ, монументов «Маска скорби», «Возрождение» и «Цветок лотоса», а также памятника на могиле Никиты Хрущева.

Директор военного музея Эстонии Хеллар Лилль ранее сообщил, что в стране намерены демонтировать еще 11 советских памятников. По его словам, Государственная канцелярия уже получила согласия на снос от собственников земельных участков, на которых установлены монументы. Конкретных сроков начала работ по демонтажу директор не назвал, но отметил, что они будут проводиться в течение 2023 года.

В ноябре в реестр подлежащих демонтажу объектов культурного наследия вошли 322 памятника и надгробия с советской символикой. Руководитель специальной рабочей группы правительства страны Аско Кивинук тогда указывал, что к демонтажу памятников эстонские власти «могут приступить сразу», а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены.