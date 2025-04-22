Скульптор Чебаненко высказался о смерти Церетели Скульптор Чебаненко: Церетели был мастером, который не стеснялся масштабов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зураб Церетели

Зураб Церетели был настоящим мастером своего дела, заявил NEWS.ru скульптор Алексей Чебаненко. По его словам, ушедший из жизни мэтр запомнится человеком большого масштаба и в душе, и в творчестве.

Зураб Константинович был настоящим мастером своего дела и настоящим управленцем Российской академии художеств. Много сделал для российских и московских художников. Зураб Церетели был человеком большого масштаба, как в душе, так и в творчестве. Он не стеснялся размеров, не стеснялся масштабов. А масштаб в искусстве — это хорошо. Возьмем Мамаев курган, Родину-мать, — добавил Чебаненко.

Ранее о смерти президента Российской академии художеств сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, Церетели умер в кругу своей семьи.

Скульптор родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Работы Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.

До этого стало известно, что папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Также в феврале специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.