https://static.news.ru/photo/db4fdfc2-6397-11ea-abd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Жительница Челябинской области, которую после возвращения из Италии суд решил принудительно госпитализировать, летела в самолёте вместе с заболевшим коронавирусом, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

По её словам, женщина не входит в список просто вернувшихся, так как является контактной по заболевшим. Поэтому россиянка должна пройти медобследование.

Иначе она может представлять угрозу для окружающих... До настоящего времени она не найдена, — рассказала Лучинина.

Замруководителя добавила, что 10 марта медики застали дома мать разыскиваемой, которой и было вручено постановление суда, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что городской суд Миасса постановил принудительно доставить в больницу и обследовать на коронавирус жительницу города Миасс после возвращения из Италии. Однако врачи и полицейские не могут найти пациентку. Россиянка прилетела из Европы 29 февраля. В аэропорту её предупредили, что она будет находиться под медицинским наблюдением. При этом медикам, медсёстрам и силовикам не удалось попасть к ней домой — дверь никто не открыл, а на связь выйти не удалось.