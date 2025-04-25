Скручиваются листья перца? Находим и устраняем причину

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Заметили, что листья перца начали скручиваться? Это сигнал, что растению нужна помощь. Разберем основные причины и простые способы решения проблемы.

Недостаток влаги

Перцы любят умеренно влажную почву. Если листья скручиваются вверх «лодочкой», возможно, растению не хватает воды. Проверьте, чтобы грунт был влажным на глубине 2–3 см.

Избыток удобрений

Перекорм азотными удобрениями вызывает скручивание листьев. Часто это случается после внесения свежего навоза. В таком случае обильно полейте растения, чтобы вымыть излишки удобрений.

Вредители

Тля, паутинный клещ или белокрылка могут вызывать деформацию листьев. Осмотрите нижнюю сторону листьев — вредителей видно невооруженным глазом.

Вирусные заболевания

Если листья скручиваются и покрываются пятнами, это может быть вирус. Такие растения лучше удалить, чтобы болезнь не распространялась.

Резкие перепады температуры

Перцы плохо переносят холод. Если ночью температура опускается ниже +15 °C, листья могут скручиваться. Используйте укрывной материал.

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