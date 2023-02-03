Скромный вор постеснялся грабить квартиру в Балашихе при коте 112: в Балашихе вор запер кота в соседней комнате, пока грабил квартиру

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В Балашихе скромный вор постеснялся грабить квартиру в присутствии кота и запер питомца в соседней комнате, сообщает Telegram-канал «112». Хозяйка квартиры во время ограбления находилась в Москве на подработке, а когда вернулась домой не смогла сразу найти домашнего любимца и обнаружила пропажу 900 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала, злоумышленник обогатился не только на 900 тысяч рублей, он также украл ювелирные украшения общей стоимостью на 100 тысяч рублей. Вернувшаяся домой владелица квартиры сразу поняла, что в ее отсутствие дома был неизвестный — дверь была закрыта не на все обороты, а на полу остались следы обуви. Потерявшийся кот был обнаружен запертым в соседней комнате.

Пострадавшая по факту кражи обратилась в полицию. Сейчас правоохранители занимаются поисками злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

В Москве ранее магазинный вор ударил продавщицу магазина «Пятерочка» на Дмитровском шоссе. Сотрудники полиции, которые оказались около магазина, сразу же задержали злоумышленника и его друга.

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