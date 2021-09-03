«Скромно и тесно»: вертолёт Путина впервые показали изнутри

Интерьер усовершенствованной модели вертолёта Ми-8, который был сделан специально для президента РФ Владимира Путина, показали на видео. Уникальные кадры опубликовал Telegram-канал «Пул 3».

На видео глава государства поднимается на борт вертолёта, где его приветствует командир. В полёте российского лидера сопровождает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Они сидят напротив друг друга в бежевых кожаных креслах, остальные спутники российского лидера разместились с правой стороны на диване.

Ранее журналист кремлёвского пула рассказал о самолёте Путина. Он носит название «основной». Так его называют все, кто имеет к этому борту какое-либо отношение.

Кремлёвский пул журналистов летает на воздушной машине, получившей название «передовая». Этот самолёт вылетает из Москвы первым, чтобы к появлению первого лица государства все журналисты уже были на своих местах. Представители прессы рассаживаются в салоне там, где есть свободное место. На этот рейс нет никаких билетов или посадочных талонов.