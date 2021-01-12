СКР завёл второе дело в связи с гибелью людей под лавиной в Норильске

https://static.news.ru/photo/cfc5d16e-54b6-11eb-a591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

По факту гибели людей в результате схода лавины в Норильске возбуждено второе уголовное дело — по статье о халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Кроме того, задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, сообщается на сайте СКР.

Согласно данным следствия, 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях красноярского главка МЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории региона, в котором сообщалось, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах лавиноопасно. При этом был дан перечень рекомендуемым органам местного самоуправления превентивных мероприятий.

В этот же день прогноз был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска. Дежурный его получил, но не включил сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города. По этой причине горожане и администрация не были предупреждены о лавинной опасности, а превентивные мероприятия не были приняты.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске 8 января. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет. Местные власти объявили 10 января днём траура по погибшим.

Как писал NEWS.ru, СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В нескольких подразделениях администрации Норильска прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.